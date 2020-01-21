Приамурье не вошло в число регионов-лидеров по числу договоров на ипотеку под 2 %

В Минвостокразвития РФ назвали топ-6 регионов по числу заключенных договоров по программе «Дальневосточная ипотека». В числе лидеров – Приморский и Хабаровский края, Республики Саха (Якутия) и Бурятия, Сахалинская область и Забайкальский край.

Всего, по состоянию на 20 января, по данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, заключено 440 кредитных договоров на общую сумму 1,55 миллиарда рублей. Средняя сумма кредита составляет 3,53 миллиона рублей.

«Дальневосточная ипотека» запустилась полтора месяца назад, на этом этапе можно говорить о первых результатах. На три субъекта – Приморский край, Хабаровский край, Республику Саха (Якутия) – приходится около 75% заключенных договоров. Общее число принятых заявок по всем 11 субъектам достигает 4,5 тысячи, что говорит о высокой востребованности кредитного продукта. Уже сейчас одобрение получено по каждой второй из поданных заявок, достаточно большая часть заявлений еще находится на рассмотрении у банков», – рассказал Сергей Ховрат, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

По данным амурского минэкономразвития в Приамурье заключено 26 договоров по программе льготной ипотеки под 2 % на сумму 88 миллионов рублей

В настоящее время 7 банков принимают заявки на получение ипотеки для приобретения квартиры. Это «ДОМ.РФ», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», ПАО «Дальневосточный банк», АКБ «Алмазэргиэнбанк». Подать заявку на получение кредита для индивидуального жилищного строительства можно сейчас в трех банках: в ДОМ.РФ, Сбербанке и Дальневосточном банке. В общей сложности в программе будет участвовать 14 банков: еще семь кредитных организаций заканчивают формирование своих продуктов и планируют их предложить с февраля 2020 года, сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

«Первые результаты программы "Дальневосточная ипотека" свидетельствуют о хорошем старте: высоком спросе со стороны дальневосточников, оперативной работе банков по подготовке кредитного продукта. Сейчас важно наращивать темп предоставления кредитов, вовлекая новые банки, обеспечить при поддержке властей регионов увеличение предложения жилья на рынке ДФО. Первые получатели кредита – это молодые семьи, семьи с детьми, которые смогли благодаря предоставленному при поддержке правительства новому кредитному продукту приобрести себе жилье или улучшить жилищные условия. Это то, что нужно людям, это поддержка и дополнительный стимул, чтобы жить в регионе, не бояться создавать семью», – считает и.о. министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Дальневосточная ипотека – программа льготного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке и получателей земли по программе «Дальневосточный гектар» для ИЖС. Ипотеку можно получить на срок до 20 лет по ставке 2 % годовых, максимальный размер кредита достигает 6 миллионов рублей.

Дополнительная информация доступна на сайте АРЧК ДВ и по телефону горячей линии: 8-800-200-32-51.