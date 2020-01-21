В Китае от нового коронавируса скончался четвертый человек

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21 января в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) умер четвертый человек, зараженный новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщается на официальном сайте городского комитета по вопросам охраны здоровья.

Это 89-летний мужчина, у которого симптомы болезни зарегистрировали 13 января. Через пять дней, 18 января, его доставили в больницу с серьезными проблемами с дыханием. 19 января он умер.

Сейчас в больнице города Ухань находятся 169 пациентов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, 35 из них – в тяжелом состоянии.

В понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку. По данным властей, существуют объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных мер. Пока, по данным китайских экспертов, более 95 % случаев заражения имеют отношение к Уханю, сообщает ТАСС.

О вспышке неизвестной пневмонии в Ухане власти Китая информировали ВОЗ 31 декабря. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни: это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

К настоящему моменту в стране зафиксировано 224 случая заболевания новым типом пневмонии в Ухане, Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун на юге КНР. Сообщалось о заболевших китайцах в Таиланде и Японии.

Как сообщало Амур.инфо, управление Роспотребнадзора по Амурской области в связи с распространением заболевания в КНР усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу. Такие же меры, кроме России, приняли в Таиланде, Японии, Канаде и других странах мира.