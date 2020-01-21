В качестве авиакомпании для Дальнего Востока предложили «Аврору»

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству до 31 января проработать создание авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах. Глава Росавиации Александр Нерадько говорил, что вопрос сейчас находится в проработке и что такая авиакомпания может быть создана на базе действующего перевозчика, но это может быть и новая компания, при этом «Аэрофлот» выдвинул кандидатуру своей дочерней «Авроры».

По мнению Лимаренко, оптимальное решение – развитие уже действующей авиакомпании и использование в качестве единого перевозчика для Дальнего Востока именно авиакомпании «Аврора». Губернатор напомнил, что «Аврора» была создана в 2013 году по поручению председателя правительства РФ на базе дальневосточных авиакомпаний «Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток Авиа», пишет РИА Новости.

«Если бы нашей авиакомпании "Аврора" доверили эту работу, она бы справилась. И мы бы только обрадовались. Сейчас идут переговоры и обсуждения. Моя позиция будет такой – я считаю, что нужно доверить эту работу "Авроре", – подчеркнул глава региона. Такое решение позволит создать единую сеть местных и региональных маршрутов на территории всего Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ», – добавил Лимаренко.

В настоящее время парк «Авроры» состоит из 23 воздушных судов различных типов, в том числе А-312. Компания обеспечивает перевозку пассажиров как на местных авиалиниях Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев, так и региональных маршрутах – в административные центры субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

«При этом авиапредприятие, которое имеет сертификат IOSA, внедряет все самые современные стандарты, обеспечивая высокое качество оказания услуг по перевозке пассажиров и безопасность полетов», – заключил губернатор.