Рейтинг президента РФ после Послания повысился на 3 процента: обзор прессы

Фото: kremlin.ru

Михаил Мишустин в 9-м классе работал на стройке; в Белгородской области хотят совсем отказаться от пластика; животным в аэропорту Хельсинки сделали зону для туалета. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

В «Российской газете» сегодня говорится о повышении рейтинга президента после Послания. ВЦИОМ отметил: до Послания было 64 % одобрителей президентской деятельности, а после Послания – 67 %. Как вы знаете, подобные опросы анонимны. На мой взгляд, их неплохо сделать именными. Это тоже сыграет положительную роль в повышении рейтинга.

И еще две заметки, которые не стоит пропускать. Первая о том, что в Белгородской области планируют полностью отказаться от использования пластика, а вторая о том, что в Китае так и не получается справиться с новым опасным заболеванием. Так что, намотайте на ус, планируя поездки.

Очень интересно

В «Известиях» прочел о том, что в аэропорту Хельсинки появилась новая специальная туалетная зона. Для животных. Четвероногие пассажиры могут пройти в туалет, который обозначен соответствующими пиктограммами. Унитаз выполнен в виде искусственного травяного покрытия, которое расположено на специальной площадке. Искусственный газон можно очистить при помощи проливания водой из шланга. Остальные детали изучите сами.

Напишут же такое

В «Комсомольской правде» рассказывается о школьных годах новоиспеченного премьер-министра Михаила Мишустина. Как вы понимаете, он не мог не работать еще будучи подростком. Уже в 9-м классе трудился на стройке и получил за свой труд 30 рублей. Читая об этом, я вспомнил юного тракториста Горбачева, пастушка Хрущева, маслобойщика Брежнева и т.д. Пишут, что единственная четверка у Миши Мишустина была только по химии. Ну, хотя бы, не химичил.

Вам статья

Чтобы народ, в данном случае читатели газеты, не думал, что Дмитрия Медведева с работы выгнали, в «Комсомолке» публикуется снимок, на котором у экс-премьера счастливое, улыбчивое лицо – полнейшее впечатление, что у него с плеч сняли непосильный груз (в принципе, это действительно так). Рассказывает, что решил пару дней покататься на лыжах, отдохнуть, а потом, с новыми силами приступить к работе на созданной специально для него должности зампреда Совета безопасности. Молодец. Бодрячком!

Также в номере

Теперь, когда вы узнали детали сегодняшней жизни вторых и экс-вторых лиц страны (про первое лицо в «Комсомолке» тоже есть, но там ничего нового, без изменений) – так вот, после этих деталей можно отметить и действительно важную информацию: банкам запретят взимать комиссию за коммунальные платежи. Не успел народ толком возмутиться этой антинародной комиссионной инициативой и выйти на улицы с протестами, как партия «Единая Россия» прочувствовала тему и выступила на стороне народа. Я подчеркну: не запретили, а только запретят. В будущем. Потом. Не сегодня. Впоследствии...

На посошок

Всё никак не могу расстаться с «Комсомольской правдой». Да и как не рассказать вам о том, что власти собираются официально продавать красивые регистрационные автомобильные знаки. (В скобках замечу: сколько живу на свете, эта тема ну никак не сходит с повестки дня. Судя по всему, последняя инициатива выдавать эти самые номера согласно случайному выбору компьютера накрылась медным тазом. Да и кто бы в подобные инициативы в нашей-то стране поверил?!) И, закрыв скобку, продолжаю: сейчас блатные номера стоят от 10 тысяч до 10 миллионов рублей. Средняя цена – 300 тысяч. Так что, ответственные товарищи, осудите морально тех, кто демпингует.

И, посожалев о том, что большая статья под заголовком «Нет повода не выпить» попала на глаза в самый последний момент, говорю вам: «До завтра».