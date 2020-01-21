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21января
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сегодня, 09:09 1

Самбист Самвел Казарян завоевал для Приамурья очередную медаль

Самбист Самвел Казарян завоевал для Приамурья очередную медаль
Фото: www.instagram.com

Амурские спортсмены успешно выступили на первенстве России по самбо среди юниоров и юниорок в возрасте до 23 лет. Самвел Казарян занял первое место в своей группе.

Соревнования прошли с 18 по 20 января в городе Кстово Нижегородской области. На первенство съехались спортсмены со всей страны – более 400 борцов. Среди них разыграли около 20 комплектов наград.

Амурскую область представили два спортсмена – Никита Задорожный и Самвел Казарян. Оба вошли в состав юниорской сборной страны.

Как сообщает министерство физической культуры и спорта Амурской области, Самвел выступал в весовой категории 82 килограмма. По итогам поединков амурчанин оказался сильнейшим в своей группе и занял первое место. «Поздравляем спортсмена и его тренера Дмитрия Ильича Богодиста! Победа на данном турнире дает право участия в первенстве Европы, которое пройдет в декабре в Мадриде», – сообщает региональное минспорта в своем инстаграм-аккаунте.

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