Выбор читателей за 20 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 20 января.

В Амурской области зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая гриппа А (H3N2). Заболели лица, которые не были привиты, сообщило 20 января управление амурского Роспотребнадзора. По информации из открытых источников, А (H3N2) – гонконгский грипп.

Блондинки зачастую становятся главными героинями шуточек, но одновременно их воспринимают и как ярких представительниц слабого пола. В общем, мы решили первый в этом году инстаобзор посвятить нашим красивым амурчанкам-блондинкам. А вы можете продолжить эту подборочку, оставляя в комментариях ссылочки на своих подруг и родственниц-блондинок. Их включить в подборку уже не сможем, но оценить – оценим. Приятного просмотра, друзья!

В Благовещенске получила продолжение нашумевшая трагедия. 6 мая 2017 года в центре города автомобилист сбил студентов-медиков – парня и девушку. Молодой человек погиб, а девушка получила тяжелые травмы. Виновника наезда осудили. 16 января 2020 года возбуждены два новых уголовных дела – за лжесвидетельство и пьянство за рулем.

В прокуратуре Амурской области рассказали о работе и выводах, сделанных после трагедии в колледже строительства и ЖКХ. Как сообщало ИА «Амур.инфо», 14 ноября 2019 года студент колледжа пронес в аудиторию оружие и открыл стрельбу. По словам главного прокурора региона, во время призывной комиссии психиатр выявил неблагополучие у Даниила Засорина, но не принял мер.