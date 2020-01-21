В Амурском медколледже оборудуют комнату психологической разгрузки

В Амурском медицинском колледже оборудуют комнату психологической разгрузки и оснащают тренажёрный зал. На базе образовательного учреждения реализуется проект «Площадка здоровья "Амурский клуб ЗОЖ» на деньги президентского гранта.

Интерактивный проектор, массажное разгрузочное кресло, сенсорный уголок и другой инвентарь будут работать в комнате психологической разгрузки. Заниматься на нём смогут студенты, слабослышащие горожане и пенсионеры. Оснащение комнаты завершится до начала февраля.

Президентский грант позволил не только создать необычный кабинет на базе колледжа, но и дооснастить тренажёрный зал. Для него закупили римский стул, скамью Скотта, беговую дорожку и другие тренажёры, чтобы амурчане могли бесплатно приобщаться к здоровому образу жизни.

Проект «Площадка здоровья "Амурский клуб ЗОЖ"» предполагает не только приобретение оборудования, но и проведение мероприятий. Проект стартовал в ноябре прошлого года. Его участников разделили на три клуба: «Физическая культура», «Психологическое здоровье» и «Правильное питание». Проект охватит более 2 тысяч человек.

Участники проекта посещают различные мероприятия: ярмарки здоровья, где проводятся обследования, анкетирование, профилактические беседы; беседы на тему физкультуры, психологии и правильного питания; еженедельные физические тренировки с разъяснением необходимых упражнений, тренинги, мастер-классы.

Завершит проект фестиваль здоровых идей, в ходе которого представители всех клубов защитят свои результаты стремления к здоровому образу жизни. По окончании реализации проекта пройдёт итоговая конференция членов Ассоциации средних медицинских работников Амурской области с изданием регионального сборника.

Проект продлится до конца года. Его инициировала Ассоциация средних медицинских работников Амурской области при поддержке Амурского медицинского колледжа, регионального отделения Всероссийского общества глухих и медицинских учреждений Благовещенска. Их проект победил во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2019 года в направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». На его реализацию амурские медики выиграли полмиллиона рублей. Общая стоимость проекта – около 2 миллионов рублей.

Во втором конкурсе президентских грантов 2019 года победу одержали 14 проектов амурчан. Их тематика разная: реабилитация онкобольных, вовлечение «трудных» подростков в культурно-досуговую деятельность, помощь безнадзорным животным, популяризация традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, поддержка НКО. На их реализацию авторы проектов могут получить от 500 000 до 3 000 000 рублей, сообщает амурское правительство.