Гороскоп 21 января: к Рыбам вернется оптимизм, а Раки будут отстаивать свои взгляды

Восход Солнца: 08:18

Заход Солнца: 17:03

Солнце в Водолее.

Овен. Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Звезды сулят успех в творческих исканиях, новых знакомствах. Вполне вероятно, что увлечения или хобби Овнов откроют новые источники заработка. При удачном стечении обстоятельств покровительство Венеры поможет Вам стать в центре внимания особ противоположного пола.

Телец. Критический день. Постарайтесь сохранять внешнее спокойствие, несмотря на все перипетии и сложности на вашем пути. В этом случае возможно благополучное решение различных деловых и личных вопросов. Возможны денежные поступления, значительные доходы. В результате Вы ощутите полноту жизни и желание действовать, способность доставить много приятных минут себе и любимым людям.

Близнецы. Благоприятный день для духовного прозрения, преодоления сомнений. Холодность и сдержанность в проявлении чувств создаст полосу отчуждения в отношениях мужчин-Близнецов со своими спутницами. Общение с детьми или близкими родственниками принесет женщинам-Близнецам успокоение и радость.

Рак. Сегодня остаются в силе негативные тенденции предыдущего дня. Не исключено, что Вам придется отстаивать свои взгляды и принципы при значительной финансовой поддержке. В личной жизни может наступить охлаждение чувств вследствие того, что она не будет соответствовать вашему представлению о счастье.

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Лев. Сложный день. Первая половина дня неблагоприятна и чревата трудностями в профессиональных отношениях. Не исключено, что финансовое положение несколько ухудшится. Возможен проигрыш в азартных играх, неожиданные расходы, связанные с детьми или потеря ценной вещи. Благоприятные тенденции второй половины дня обещают женщинам-Львам романтическое свидание.

Дева. Опасный, напряженный день. Творческий потенциал значительно упал, тщательно продуманные планы могут рухнуть из-за чужого влияния: ошибочных идей или неверных советов окружающих. Звезды предупреждают, что где-то рядом с Девами ходят неприятности, поэтому постарайтесь избегать неосторожных высказываний и злоупотребления алкоголем.

Весы. Благоприятное время для осуществления замыслов. Не исключен положительный поворот событий, однако следует избегать резких, категоричных высказываний по адресу сослуживцев или разговора в повышенных тонах с начальством — Вам придется отступить, ибо позиции противника окажутся сильнее. Не давайте страстям увлечь вас в ненужный конфликт.

Скорпион. В сфере профессиональной деятельности вероятен успех, однако звезды предостерегают от стремления любой ценой выделиться или поставить свое мнение выше мнения других — вероятна ошибка, которая может повлечь за собой финансовые потери или падение авторитета.

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Стрелец. Неблагоприятный день для активности в делах. Желание властвовать, показать свое превосходство может привести к ошибкам в сфере профессиональной деятельности или к противостоянию с партнерами. Не исключено неприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств, которое заставит Вас поступиться некоторыми принципами во имя сохранения мира и равновесия.

Козерог. Активный, творческий день. Возможно, ваше творческое воображение и кипучая энергия заставят заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. Но не теряйте голову и постарайтесь устоять перед искушениями плоти — это может значительно осложнить вашу жизнь.

Водолей. Неблагоприятный день. Возможно душевное беспокойство и стрессы. Сегодня девизом Водолеев должно стать терпение. Не ждите помощи от тех, на кого рассчитываете. Самые сложные проблемы рассматривайте хладнокровно. Возможно обострение отношений в семье.

Рыбы. Будьте готовы к тому, что общение со старшими членами семьи может испортить Вам настроение. Справиться с плохим настроением поможет чувство юмора. Хороший отдых и полноценный сон вернут бодрость и оптимизм.

Астролог: Вальдемар Небоходцев