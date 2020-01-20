На должность генпрокурора вместо Юрия Чайки Путин предложил зампредседателя СКР

Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора. Занимавшего ранее этот пост Юрия Чайку Владимир Путин предложил освободить от должности в связи с переходом на другую работу.

В феврале 2015 года Краснов возглавлял следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова, расследовал хищение денежных средств, выделенных на строительство космодрома Восточный, убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова, покушение на Анатолия Чубайса (в 2005 году) и некоторые другие резонансные уголовные дела.

Заместителем председателя СК РФ Краснов был назначен в 2016 году, сообщает «Россия 24».