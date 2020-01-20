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В Перми из-за порыва трубы в гостинице погибли 5 человек

В Перми из-за порыва трубы в гостинице погибли 5 человек
Фото: pixabay.com

В мини-гостинице в Перми из-за прорыва трубы отопления погибли 5 человек. Трое с ожогами госпитализированы, ещё трое пострадавших отказались от госпитализации.

Прорыв трубы отопления в пермской мини-гостинице «Карамель» произошел в ночь на 20 января. Среди погибших есть один ребенок, сообщает РИА Новости.

«Среди погибших есть один ребенок. Возраст уточнить не можем, на месте работает следственная группа», – сказал изданию представитель минздрава Пермского края.

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#ЖКХ #происшествия

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