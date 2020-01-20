Амурчанам предлагают рассказать о любви во время войны

Управление ЗАГС Амурской области объявило акцию к 75-летию Великой Победы. Она называется «История любви – история Победы». Амурчанам предлагают рассказать историю любви, которую не смогла уничтожить война.

«Мы ждем от вас истории ваших родных и близких о том, как во время Великой Отечественной войны, не смотря ни на что, люди продолжали жить, любить, создавать свои семьи и рожать детей. О тех, кто в трудное военное время создал свою семью и прожил вместе со своей любимой второй половинкой всю жизнь вместе. Многих уже нет в живых, но память о них вечна в ваших сердцах. Мы ждем от вас интересные и трогательные истории той любви, которую не смогла уничтожить война», – сообщило региональное управление ЗАГС у себя в Инстаграме.

Текст с историей не должен превышать одной страницы формата А4, объем письма должен быть не более 5 мегабайт. К письму рекомендуют прикрепить не более двух фотографий. Все истории будут размещены на Семейном портале Амурской области и на странице в Инстаграме управления ЗАГС.

Истории и фотографии необходимо присылать на электронную почту управления ЗАГС o.banshikova@zags.amurobl.ru с пометкой «АКЦИЯ».