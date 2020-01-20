Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20января
Предыдущая новость
сегодня, 19:36 0

Амурчанам предлагают рассказать о любви во время войны

Амурчанам предлагают рассказать о любви во время войны
Фото: pixabay.com

Управление ЗАГС Амурской области объявило акцию к 75-летию Великой Победы. Она называется «История любви – история Победы». Амурчанам предлагают рассказать историю любви, которую не смогла уничтожить война.

«Мы ждем от вас истории ваших родных и близких о том, как во время Великой Отечественной войны, не смотря ни на что, люди продолжали жить, любить, создавать свои семьи и рожать детей. О тех, кто в трудное военное время создал свою семью и прожил вместе со своей любимой второй половинкой всю жизнь вместе. Многих уже нет в живых, но память о них вечна в ваших сердцах. Мы ждем от вас интересные и трогательные истории той любви, которую не смогла уничтожить война», – сообщило региональное управление ЗАГС у себя в Инстаграме.

Текст с историей не должен превышать одной страницы формата А4, объем письма должен быть не более 5 мегабайт. К письму рекомендуют прикрепить не более двух фотографий. Все истории будут размещены на Семейном портале Амурской области и на странице в Инстаграме управления ЗАГС.

Истории и фотографии необходимо присылать на электронную почту управления ЗАГС o.banshikova@zags.amurobl.ru с пометкой «АКЦИЯ».

Просмотров всего: 1

#память

распечатать


Культура 1

Из-под земли выкопала собака: в Благовещенске собирают истории фронтовиков

Общество

В Благовещенске хотят провести фестиваль «Жаркий август 45-го»
Общество 23

Амурчанам раздадут кусочки блокадного хлеба
Общество

В Моховой Пади заработал уникальный музей Благовещенского танкового училища
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь