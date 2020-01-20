В Тынде работник локомотивного депо получил травму

В Тынде на участке текущего ремонта локомотивов Сервисного локомотивного депо «Тында – Северная» работник депо получил травму. В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства случившегося.

Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщается на сайте ведомства. По результатам проверки будет принято законное решение.