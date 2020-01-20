Дмитрий Медведев назвал причины отставки правительства

Фото: Официальная страница Правительства России во ВКонтакте

Отставку российского правительства можно объяснить стоящими перед страной задачами и сроками работы. Об этом заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в интервью «Первому каналу».

«Обозначены (...) столь масштабные задачи по обновлению политической системы, что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы», – отметил бывший премьер-министр, подчеркнув среди прочего «фактор правительства».

По словам Медведева, время – тоже важный фактор. Он напомнил, что возглавлял кабмин почти восемь лет, и это была «длительная и сложная работа». В ходе службы, отметил экс-премьер, приходилось принимать решения и по чрезвычайно трудным вопросам.

«Это [восемь лет] огромный срок. За новейшую историю России это было первый раз», – добавил он.

Медведев также сообщил, что изучал вопрос о сроках работы правительств Российской Империи и СССР. «Так долго этими вопросами никто не занимался, за исключением отдельных, может быть, совершенно фигур», – заявил он.

Наконец, чиновник призвал спокойно относиться к отставке кабмина, это совершенно нормальный процесс, принятый во всем мире. В целом он доволен работой правительства под его руководством, пишет «Газета.ру».

Однако был и ряд нерешенных вопросов, которые встают перед новым кабинетом министров и премьером Михаилом Мишустиным. В частности, преемнику Медведева предстоит сосредоточиться на увеличении реальных доходов населения.

«Это, конечно, результат общеэкономической ситуации, но этим нужно заниматься», – отметил экс-премьер. Болезненным, но необходимым вопросом, была пенсионная реформа, добавил он. Среди прочих запоминающихся моментов своего управления правительством, Медведев перечислил вторую волну мирового финансового кризиса, снижение цен на нефть и газ, воссоединение Крыма с Россией и последовавшие за этим санкции, импортозамещение и борьба с инфляцией.

«Сейчас у нас инфляция, это результат деятельности правительства и Центробанка, (…) составляет 3 %. Это самая низкая инфляция за всю историю нашей страны», – добавил он.