Резиновое покрытие на детской площадке на набережной – токсично: выводы экспертов

В Благовещенске нет экспертного сообщества, которое бы на постоянной основе участвовало в обсуждении общественных проектов. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала руководитель недавно созданной структуры – Центра развития территорий – Петр Стрелец.

Центр призван сформировать подобное сообщество, тесно работать с населением по вопросам улучшения общественных территорий, анализировать идеи и воплощать в конкретные проекты. В организации работают архитекторы, дизайнеры, социологи, исследователи и проектные менеджеры. Сейчас у новой команды две главные задачи – обустройство набережной Благовещенска и центрального парка в Ивановке.

«Сейчас мы занимаемся подсчетом плотности населения Благовещенска. И интересно то, что около половины населения города живет сейчас в микрорайоне и прочих прилегающих районах, а не в центре. А там вообще нет общественных пространств и с этим надо что-то делать», – объясняет Петр.

В интервью разговор зашел о детской площадке на набережной. По словам Петра Стрельца, площадка не подходит для детского отдыха: «Мы получили заключение от специалистов по детской психологии, в котором расписывается, что там не должно быть, как оно есть сейчас. К примеру, дети любят активно взаимодействовать с окружающей средой. Им надо, чтобы было что покрутить – иначе они открутят; было, что соединить – иначе они сломают. А там все объекты очень статичные и единственное, что можно сделать, например, с паровозиком – это сесть в него и посидеть», – рассказывает гость программы.

Однако покрытие нельзя заменить до конца 2022 года, так как не закончен гарантийный срок обслуживания этой площадки. Но добавлять новые объекты – можно. Такие как, к примеру, туалет и комнату матери и ребенка.

Какие территории в Благовещенске по мнению Петра благоприятны для посещения, а какие нужно срочно приводить в порядок, сколько общественных туалетов должно быть в населенном пункте по нормам СанПина и куда можно отправлять свои предложения по тем или иным общественным пространствам, об этом в видео.