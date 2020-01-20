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сегодня, 17:55 6

Резиновое покрытие на детской площадке на набережной – токсично: выводы экспертов

Резиновое покрытие на детской площадке на набережной – токсично: выводы экспертов

В Благовещенске нет экспертного сообщества, которое бы на постоянной основе участвовало в обсуждении общественных проектов. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала руководитель недавно созданной структуры – Центра развития территорий – Петр Стрелец.

Центр призван сформировать подобное сообщество, тесно работать с населением по вопросам улучшения общественных территорий, анализировать идеи и воплощать в конкретные проекты. В организации работают архитекторы, дизайнеры, социологи, исследователи и проектные менеджеры. Сейчас у новой команды две главные задачи – обустройство набережной Благовещенска и центрального парка в Ивановке.

«Сейчас мы занимаемся подсчетом плотности населения Благовещенска. И интересно то, что около половины населения города живет сейчас в микрорайоне и прочих прилегающих районах, а не в центре. А там вообще нет общественных пространств и с этим надо что-то делать», – объясняет Петр.

В интервью разговор зашел о детской площадке на набережной. По словам Петра Стрельца, площадка не подходит для детского отдыха: «Мы получили заключение от специалистов по детской психологии, в котором расписывается, что там не должно быть, как оно есть сейчас. К примеру, дети любят активно взаимодействовать с окружающей средой. Им надо, чтобы было что покрутить – иначе они открутят; было, что соединить – иначе они сломают. А там все объекты очень статичные и единственное, что можно сделать, например, с паровозиком – это сесть в него и посидеть», – рассказывает гость программы.

Однако покрытие нельзя заменить до конца 2022 года, так как не закончен гарантийный срок обслуживания этой площадки. Но добавлять новые объекты – можно. Такие как, к примеру, туалет и комнату матери и ребенка.

Какие территории в Благовещенске по мнению Петра благоприятны для посещения, а какие нужно срочно приводить в порядок, сколько общественных туалетов должно быть в населенном пункте по нормам СанПина и куда можно отправлять свои предложения по тем или иным общественным пространствам, об этом в видео.

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#дети #Простые вопросы #строительство

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Что покрытие токсичное - это надо полагать все нормально образованные знают. Так у нас ещё и стадионы покрыты и на детских площадках во дворах такое же покрытие.

  • В мире животных

    В мире животных
    1 час назад

    Не могу понять в чем "токсичность" покрытия детской площадки? Какое вредное, отравляющее влияние оказывает покрытие на детей? Ядовитые вещества содержатся в покрытии? Какие, их концентрация?Или эту новомодную трактовку "журналисты" решили присобачить к теме по принципу: громче звучит - быстрее прочитают.

    "Мы получили заключение от специалистов по детской психологии, в котором расписывается, что там не должно быть, как оно есть сейчас." Вы хоть скан или фото этого заключения приложите.

    Хотелось бы почитать, увидеть фамилии этих специалистов, посмотреть их квалификацию.

    Я не знаю, кто собственник площадки, подозреваю (не уверен), что муниципалитет. Господа из муниципалитета, на вас тут льют помои. И, что важнее, пугают родителей, детишек, которые играли на этой площадке. Объясниет, что вы имели в виду под словом "токсичность"

    Пы.Сы. никакого отношения к этой площадке и муниципалитету не имею. Просто бредятина публикуемая надоедает.

    Петр Стрелец? Хоть расскажите кто этот гражданин, его квалификацию, опыт работы.

  • ay

    ay
    57 минут назад

    Хайпует? Как Стрикопейки? Как Сикорский? Всех их очень не устраивала детская площадка.

  • nerro

    nerro
    43 минуты назад

    на площадке летом действительно сильно воняет резиной

  • Myxira

    Myxira
    42 минуты назад

    Интересно, какое покрытие предлагается взамен?... Асфальт, плитка - вряд ли подходящий материал покрытия детской площадки.

    Или, как предлагали ранее - речной песок. В нашем дворе такая площадка: для игр замечательно, но песок растаскивается башмаками, колесами велосипедов-колясок, а особенно, после дождя. Очень неряшливо выглядит. На набережной это недопустимо.

    На мой взгляд, оптимальней существующего покрытия на сегодня вряд ли что есть. Хотя, конечно - натуральный зеленый газон, что может быть лучше? Но для Благовещенска это не реально ))))

  • foxik62

    foxik62
    39 минут назад

    Все такие чувствительные стали. Забыли как гудрон жевали? Батарейки на язык пробовали, по грязным лужам бегали

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