Редкие объекты: меньше всего сделок в Благовещенске проводится с четырехкомнатными квартирами

Из 3000 объявлений, опубликованных на популярном сайте о продаже недвижимости в нашем городе, только в 180 предлагаются 4-комнатные квартиры.

В советское время квартиры с большим количеством комнат были популярны. В таких коммуналках размещались по несколько семей сразу. Сейчас же застройщики предусматривают в своих проектах лишь 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. Не в каждом новом ЖК можно найти 4-комнатные.

- Если 4-комнатные и предусмотрены проектом, то они доступны для семей с достатком выше среднего: площадь таких квартир - 100-250 кв.м. - поясняет Анжелика Самохвалова, специалист по недвижимости ООО "Квадратный метр". - Как правило, цены на квартиры в таких домах в принципе достаточно высокие.

В сегментах новостроек "эконом" и "стандарт" четырехкомнатные квартиры обычно отсутствуют.

Средняя площадь четырехкомнатных квартир на вторичном рынке - 60-90 кв.м.

- "Четырешки" на вторичном рынке - это квартиры в кирпичных домах 1960-70-х годов постройки, либо стандартной планировки с проходной комнатной в панельных зданиях 1980-х годов, - продолжает Анжелика Самохвалова. - Спрос на такие квартиры упал, большинство семей охотнее покупают двухкомнатные в новых домах, чем четырехкомнатные (такой же квадратуры) "с бабушкиным ремонтом" - в старых.

В старых домах небольшие "четырешки" можно найти по 58 000 рублей за кв.м. В новых - по 110 000 - 130 000 рублей за квадрат.

- Ну вот сравните. В среднем по городу можно купить однокомнатную квартиру от 2 миллионов рублей в старых домах, в новых - просторную однушку примерно за 4 миллиона рублей, - рассказывает специалист по недвижимости - Двухкомнатные - от 2,7 млн рублей, трехкомнатные - от 3,2 млн рублей. И четырехкомнатные от 3,2 млн рублей. К примеру, сейчас через наше агентство выставлено на продажу несколько четырехкомнатных квартир. Одна за 6,5 млн рублей - 78 кв.м., другая за 3,3 млн рублей, 57 кв.м.

В среднем такие квартиры продаются от двух месяцев до полугода - в зависимости от самого объекта и цены на него. Агенты отмечают, что хоть сделок с многокомнатными квартирами не так много, своя категория покупателей есть и у этого типа жилья. Так что сделки с ними были, есть и в ближайшее время будут.