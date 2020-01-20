«Дороги наши разбежались»: Анна Бузова эмоционально высказалась в день рождения сестры

Младшая сестра Ольги Бузовой сделала шаг к примирению с ней. 31-летняя Анна поздравила телезвезду с 34-летием у себя в Инстаграме.

20 января поющая ведущая Ольга Бузова отмечает день рождения. Сестра именинницы решила публично обратиться к ней после затянувшейся ссоры.

Анна опубликовала в своем Инстаграме трогательное видео. В ролике представлены кадры из детства, а также снимки с курортов и вечеринок.

Видео сопровождает стихотворение поэтессы Наталии Баух, которое прочитала Бузова-младшая.

Она адресовала ей теплые слова и локонично подписала фото: «С днем рождения, Лёль. Будь самой счастливой».

У сестер непростые отношения. Год назад сестры сильно поругались. Домой они возвращались разными рейсами. Родственницы на время прервали общение. Несколько месяцев назад Анна побывала на концерте Ольги, сообщает Cosmo.ru.

Ольга Бузова отмечает день рождения в Таиланде. Компанию ей на курорте составил новый парень, 26-летний Давид Манукян.