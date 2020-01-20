Генконсул КНР в Благовещенске спел «Священную войну» вместе с амурскими ветеранами

В Благовещенске состоялась неформальная встреча амурских ветеранов и генерального консула КНР Цуй Гоцзе. В понедельник, 20 января, в здании областного совета ветераны Великой Отечественной, дети войны, пенсионеры Амурской области принимали гостей из Поднебесной.

Как отмечает ресурсный центр НКО, инициатором встречи выступила китайская сторона. Генеральный консул выразил желание в юбилейный год Победы лично засвидетельствовать свое почтение участникам сражений.

Более 20 участников ветеранских организаций областного центра и представители министерства экономического развития и внешних связей Амурской области познакомили китайскую делегацию с работой по сохранению исторической памяти в Приамурье, устроили экскурсию по музею ветеранской славы и устроили русское чаепитие.

«Советская армия оказала огромную поддержку в финальном освобождении Китая от японских милитаристов и сотрудничество наших великих народов заложило основу нынешнего развития наших стран сейчас», – сказал генеральной консул в приветственной речи.

В 2020 году, как и в России, в Китайской Народной Республике пройдет ряд мероприятий на всех уровнях, приуроченных к 75-летию Победы. Ветеранские организации с двух берегов Амура надеются продолжать сотрудничество и укреплять дружбу народов.

В финале встречи амурские ветераны вместе с генеральным консулом КНР спели хором одну из главных песен военных времен – «Священную войну» («Вставай, страна огромная!») Запевалой стал почетный китайский гость. «Я очень люблю и часто пою эту песню!» – признался Цуй Гоцзе.