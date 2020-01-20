В Райчихинске на Крещение не стали делать купель для верующих

В городе Райчихинске в этом году не стали организовывать купание в купели на Крещение. Некоторые горожане сетуют, что об этом их заранее не предупредили. Более того, представители администрации убрали прорубь, которую для себя сделали местные любители плавания в холодной воде.

Райчихинские «моржи» купались в проруби, сделанную на озере Ремзаводское, в районе улицы Литейной.

«Это делал все клуб "Соратник". Как таковую купель для крещенских купаний мы в этом году не делали, у нас есть штатная прорубь, в которой мы купаемся по выходным и среди недели постоянно. И на Крещение обычно делали купель рядом отдельно, а тут узнали от сотрудницы администрации, что купаний крещенских не будет. И мы подчинились, не делали купель. А в субботу приехали представители администрации убрали крышку с нашей проруби, которую мы накрывали, чтобы не промерзала, и бортики. И будку нашу перевернули, которую мы сделали для переодевания, хотели уже ее разбирать, да парень наш подъехал. Для чего это надо было делать? Сказали купель не делать, мы и не делали, а это просто для наших купаний прорубь», – рассказал представитель группы активистов клуба «Соратник».

В городе, а также в соцсетях стали появляться догадки, почему на Крещение не было организовано купание. В числе прочих обсуждалось, что их запретили сами местные власти или по требованию какой-либо инстанции.

В администрации Райчихинска пояснили, что ничего не запрещали, поскольку организаторами церковных праздников не являются и в бюджете на эти цели средства не выделяются. И раньше официальная купель на Крещение была только потому, что за разрешением на это к чиновникам обращались сторонние организации. После этого отбирались пробы воды в месте купания, обследовалось дно. А в текущем году таких обращений не было, и на запрос Роспотребнадзора, нужно ли проводить пробы воды, в администрации ответили отрицательно.

«В СМИ Амурской области поступила неподтвержденная информация об организации купели на территории городского округа. В связи с этим ГИМС ГУ МЧС по Амурской области было вынесено представление, в котором было предложено выполнить ряд мероприятий. Не допустить бесконтрольную организацию данного мероприятия на территории. (…) Ответственность за безопасность граждан на водных объектах лежит на администрации. При возникновении несчастного случая ответственность несет администрация, а не какие-либо сторонние организации. Поэтому в первую очередь необходимо обеспечить безопасность граждан. Для этого необходимо выполнять определенные правила. На территории городского округа была выявлена самовольно обустроенная майна "прорубь". В присутствии представителей, любителей зимнего купания был произведен разбор незаконно обустроенного строения на территории озера Ремзаводское и передано им на хранение», – прокомментировали в пресс-службе райчихинской администрации.

Первый заместитель главы города Юрий Ковалев добавил, что теперь местным «моржам» придется получить официальное разрешение в ГИМС на организацию купания в проруби. В противном случае их действия будут считаться незаконными.