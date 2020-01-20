Благовещенцы жалуются на большие очереди в РКЦ на Калинина

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Жители Благовещенска сообщают о больших очередях в РКЦ на Калинина, 52. На талоне одного из горожан значится, что 20 января в очереди по данным на 14:22 вместе с ним стояли 195 человек.

«Передо мной 195 человек на данный момент – на 5 окошек. Представляете, какой аншлаг! Пять дней, с 20 по 25-е, сейчас будет аншлаг. Работают окна номер 4, 8, 11,12,13, так на билетике написано. И это только очередь на оплату коммунальных услуг. А есть, кто на сверку пришел, у них талоны с буквой Б, а у меня с буквой А. Есть те, кто за справками пришел, на выписку. То есть реально тут сейчас человек 250», – рассказал Амур.инфо житель областного центра.

Благовещенец предположил, что количество желающих заплатить за коммунальные услуги через РКЦ выросло в связи с тем, что с нового года при оплате ЖКУ через банк со всех начали взимать комиссию.

«У меня квитанция пришла, и на ней написано: "Уважаемый абонент, предупреждаем, что с 1 января оплата с комиссией". И вот первый аккорд: с 20-го числа люди пошли в РКЦ вместо того, чтобы платить с комиссией, решили постоять в давках», – пояснил амурчанин.

В пресс-службе АКС сообщили, что наплыв посетителей в «Благ-РКЦ» на Калинина, 52, происходит каждый месяц в период получения квитанций. Квитанции горожане начали получать с 16 января. Заплатить за коммунальные услуги можно до 10 числа каждого месяца. Специалисты отмечают, что наибольшее число посетителей в РКЦ наблюдают с 11 до 14 часов.

Оператор Альфа ТВ, побывавший на Калинина, 52, около 16 часов, не застал чрезмерного количества посетителей. «Работают 10 окон, расчет происходит за 2 минуты. Но многие приходят не только заплатить. Кто-то пришел с вопросом, кто-то решил продать квартиру и решил справку взять», – пояснили в АКС.

Также на прием к специалистам РКЦ хотят попасть горожане, которые не разобрались, сколько процентов составляет комиссия банка, если платить онлайн или через банкоматы.

«Мне 75 лет, я после операции – сломала ногу. Получила квитанцию и увидела, что теперь будет взиматься комиссия. До этого я научилась платить за квартиру через сбербанк-онлайн. Но сейчас получается, что это все зря. Я перерыла сайты и не увидела, сколько именно процентов составляет комиссия по платежам на ЖКУ. Получается, мне все равно нужно ехать в это РКЦ, стоять километровую очередь. Почему нигде нет информации о проценте комиссии? Но, даже если это будет 20 рублей, для меня это важно», – рассказала Амур.инфо жительница Благовещенска.

В пресс-службе Амурских коммунальных систем сообщили, что размер комиссии варьируется в зависимости от того, платит человек через онлайн-приложение, через банкомат либо в банке. В среднем комиссия составляет 1 % от суммы платежа.