Звезда сериала «Ольга» изменилась до неузнаваемости

Актриса Яна Троянова заметно похудела во время съемок нового сезона проекта «Последний герой». Обновленная внешность артистки вызвала восхищение у ее поклонников.

Уже несколько недель Яна находится на Филиппинах. Троянова снимается в новом сезоне экстремального проекта «Последний герой», где она во второй раз стала ведущей. В восьмом сезоне программы актриса предстанет в необычном образе. Стилисты подобрали знаменитости имидж девы-воительницы, сообщает «Дни.ру».

Поклонники не могли не заметить перемен во внешности звезды сериала «Ольга». Артистка, по мнению фанатов, заметно сбросила в весе, теперь ее сложно узнать.

«Худышечка», «Королева воинов. Образ очень к лицу!», «Что за диета? Как удалось похудеть?», "Яна, вы обалденная! Худоба вам к лицу», «Круто выглядите, не перестаю восхищаться», «Яночка, вы прекрасная, худая и стильная», – написали пользователи.

Отметим, что работу Яны Трояновой в прошлом сезоне проекта высоко оценило профессиональное сообщество. Актриса сериала «Ольга» была удостоена ТЭФИ в номинации «Лучшее реалити-шоу» за программу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» на телеканале «ТВ-3».

Съемки нового сезона подходят к концу. Известно, что первый выпуск выйдет на «ТВ-3» 1 февраля 2020 года. В этот раз звезды будут сражаться против зрителей. Съемки были под угрозой срыва из-за извержения вулкана на Филиппинах, однако организаторы приняли решение оставаться на островах до конца проекта.