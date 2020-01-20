Борцы из Тынды завоевали золото, серебро и бронзу в Хабаровске

Спортсмены из Тынды приняли участие в открытом турнире по вольной борьбе в Хабаровске, посвященном памяти мастера спорта СССР, экс-президента федерации борьбы Хабаровского края Дмитрия Васильева. Выступление борцов из столицы БАМа получилось удачным: они завоевали медали трех разных достоинств.

Ярослав Карнаух стал обладателем золота, Артем Морс и Александр Гурин – двух серебряных наград. В активе Данила Юрченко – бронзовая медаль, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Кроме того, Артема Морса наградили специальным призом «За лучшую технику борьбы».

За победу на турнире боролись спортсмены из Еврейской автономии, Амурской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского краев, Якутии. В этом году Хабаровск принял более 150 борцов.

Фото: amurobl.ru