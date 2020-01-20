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Борцы из Тынды завоевали золото, серебро и бронзу в Хабаровске

Борцы из Тынды завоевали золото, серебро и бронзу в Хабаровске

Спортсмены из Тынды приняли участие в открытом турнире по вольной борьбе в Хабаровске, посвященном памяти мастера спорта СССР, экс-президента федерации борьбы Хабаровского края Дмитрия Васильева. Выступление борцов из столицы БАМа получилось удачным: они завоевали медали трех разных достоинств.

Ярослав Карнаух стал обладателем золота, Артем Морс и Александр Гурин – двух серебряных наград. В активе Данила Юрченко – бронзовая медаль, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Кроме того, Артема Морса наградили специальным призом «За лучшую технику борьбы».

За победу на турнире боролись спортсмены из Еврейской автономии, Амурской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского краев, Якутии. В этом году Хабаровск принял более 150 борцов.

Фото: amurobl.ru

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#Дальний Восток #спорт #Тында

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Комментарии
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  • KAMILA_8505

    KAMILA_8505
    30 минут назад

    Руслан Потиенко СК "ТРОЯ" на главном фото на 2 месте, серебро. Также спортсмены Тамбовки были

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