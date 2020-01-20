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Мужчина проглотил двух живых угрей, чтобы вылечить запор и чуть не умер

Мужчина проглотил двух живых угрей, чтобы вылечить запор и чуть не умер
Фото: Dirk (Beeki®) Schumacher с сайта Pixabay

В Китае житель города Нанкин проглотил двух живых угрей в попытке вылечить запор и попал в больницу. Он последовал китайскому народному поверью.

Мужчина заживо проглотил двух 50-сантиметровых угрей. По всей видимости в надежде поправить здоровье он последовал китайскому народному поверью, согласно которому поглощение живых угрей может помочь вылечить хронический запор и простатит.

Утром он почувствовал сильные боли в животе и поехал в больницу. Пациента экстренно госпитализировали и провели операцию по удалению угрей. Врачи обнаружили, что одна из рыб была еще жива и пыталась прогрызть кишечник человека, чтобы выбраться наружу, сообщает «Лента.ру».

Врач, который проводил операцию, рассказал, что повреждения кишечника могут быть смертельно опасны. «Желудок пациента был в порядке, но поскольку кишечник гораздо более тонкий и хрупкий, угри смогли прокусить его, чтобы вылезти», – пояснил он.

В декабре сообщалось о жителе Китая, который случайно проглотил бутылку. Медики обнаружили в его кишечнике бутылку длиной 17 сантиметров.

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#животные #здоровье #медицина #происшествия

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