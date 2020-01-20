Остановка маршрута № 12 в Благовещенске «переехала»

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Один из остановочных пунктов автобусного маршрута № 12 в Благовещенске был перенесен для безопасности горожан. Речь об остановке, которая расположена в микрорайоне.

Был упразднен старый, не отвечающий требованиям остановочный пункт по четной стороне Игнатьевского шоссе в районе дома № 18, поскольку не обеспечивались условия безопасности для пассажиров. По направлению «погранотряд – центр города» автобусы маршрута № 12 теперь будут останавливаться только на новой остановке «Институт сои». Она расположена по нечетной стороне улицы Василенко в районе пересечения с Игнатьевским шоссе.

Этот остановочный павильон был оборудован в районе перекрестка Василенко – Игнатьевское шоссе в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба администрации областного центра.