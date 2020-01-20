Благовещенцам вовремя не оформляют пособия на детей из-за нехватки специалистов

Благовещенка пожаловалась, что не может оформить ежемесячное пособие на первого ребенка. Редакции Амур.инфо она рассказала, что при обращении в соцзащиту для подачи документов на выплату ей отказали, ссылаясь на большой поток обращений. Женщине пояснили, что на январь запись на прием документов закрыта.

«Из-за этого пособие за январь будет упущено. При том что все необходимые документы для назначения пособия готовы. На горячую линию соцзащиты позвонила. Там сообщили, что сделать ничего нельзя, работников не хватает, посоветовали подавать в феврале. В министерство соцзащиты не удаётся дозвониться, письменный запрос им скоро отправлю. Просто получается, что из-за большого потока людей кто успел, тот успел. Разве это правильно? Помощь должна предоставляться всем согласно закону», – сетует горожанка.

В пресс-службе амурского управления соцзащиты подтвердили, что в январе действительно возникла ситуация, когда не все благовещенцы, желающие оформить меры социальной поддержки, смогли оперативно записаться на прием к специалистам.

«Косвенно ситуация связана с тем, что с начала 2020 года в министерство было передано новое полномочие по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии, которую ранее осуществлял Пенсионный фонд. В связи с этим в начале года выросло число обратившихся в УСЗН. Кроме того, за консультацией обращаются и те, кто рассчитывает на выплату нового пособия, положенного детям от трех до семи лет, о котором в своем послании заявил президент Владимир Путин.

Что касается получателей детских пособий, то в настоящее время министерством соцзащиты разработан регламент, который в дальнейшем позволит гражданам оформлять абсолютно все выплаты, предназначенные семьям с детьми (в том числе и ежемесячную федеральную выплату на первенца), не только в управлениях соцзащиты по месту жительства, но и во многофункциональных центрах», – рассказали в соцзащите.

Там добавили, что на сегодняшний день в случае отсутствия записи на прием в управление СЗН, заявление и заверенные копии документов можно направить через почтовое отделение связи.