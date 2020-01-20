Агентство Синьхуа опубликовало зимние фото моста между Благовещенском и Хэйхэ

Корреспонденты агентства Синьхуа снимали мост 2 декабря 2019 года. «На фото можно видеть, что инфраструктура моста готова к эксплуатации. Можно предположить, что корреспонденты готовились опубликовать фото этой зимой, когда российская сторона заявит о завершении строительства своей части моста», – сообщает издание Biang.ru.

Как поясняется в комментарии к фото, автомобильный мост через Амур достроен и готов к эксплуатации. Приемка моста прошла успешно, по нему в обе стороны в рамках теста проехали две груженые фуры.

В сообщении говорится, что мост через Амур, китайская и российская части которого были соединены 31 мая 2019 года, соединяет деревню Чанфацунь городского округа Хэйхэ с селом Каникурган Благовещенского района Амурской области. Длина моста составляет 1 284 метра, ширина – 14,5 метра. Длина основного пролета конструкции равна 147 метрам.

Движение по мосту планируют открыть весной 2020 года.