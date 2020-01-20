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В Благовещенске два КПК «СССР» привлечены к ответственности

В Благовещенске два КПК «СССР» привлечены к ответственности
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске кредитные потребительские кооперативы «Советский сберегательный союз регионов» и «Сибирский сберегательный союз регионов», а также их руководители были привлечены к административной ответственности. Данные организации нарушили законодательство о кредитной кооперации.

Прокуратура Благовещенска провела проверку исполнения законодательства о кредитной кооперации кредитными потребительскими кооперативами «Советский сберегательный союз регионов» и «Сибирский сберегательный союз регионов». Было установлено, что организации, вопреки запрету Банка России, осуществляли прием денежных средств от граждан. Кроме того, ими допущены нарушения при предоставлении отчетности о своей деятельности в контролирующие органы.

По результатам проверки в отношении кредитных кооперативов и их руководителей – председателей правлений были возбуждены дела об административных правонарушениях по части 4 статьи 15.38 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о кредитной кооперации). После рассмотрения административных материалов виновные лица привлечены к ответственности в виде предупреждений и штрафа, сообщает прокуратура Амурской области.

Ранее Амур.инфо сообщало, что КПК «Сибирский сберегательный союз регионов» хотят признать банкротом, а в отношении КПК «Советский сберегательный союз регионов» ввели процедуру банкротства – наблюдение.

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#финансы

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