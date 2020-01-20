Чернышева и Заворотнюк встретили в храме на Крещение

19 января православный мир отметил большой праздник – Крещение. В этот день набрать крещенской воды в храме пришла семья Анастасии Заворотнюк – муж Петр Чернышев и дочь Анна Заворотнюк.

Летом прошлого года стало известно о том, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили онкологию. Актриса отказалась от съемок и участия в театральных постановках, перестала выходить в свет. Близкие Анастасии подтвердили проблемы со здоровьем у артистки, но не уточнили диагноз. Вся болезнь Заворотнюк находится под строжайшей тайной, лишь изредка семья опровергает фейковую информацию.

По последним данным, актрису выписали из больницы и отпустили домой. По другой версии, перевели в другую клинику. А кто-то утверждает, будто артистка улетела в Таиланд.

В Крещение жители поселка Крекшино видели родных Заворотнюк в местном храме. «На утренней службе – очень многолюдной – их не было, но в храме до вечера разливают освященную воду. Петр и Аня приехали после службы на машине, хотя от их дома пешком идти десять минут. Видимо, не хотели привлекать внимания и отвечать на вопросы о здоровье Насти. Лишь однажды близкие сказали, что надеются только на чудо, и в подробности уже не вдавались. Видимо, святая вода – одно из таких чудес, ведь люди верят в ее целебные свойства. Долго в храме они не задерживались, набрали и сразу уехали. Будем надеяться, что Насте станет лучше – от воды ли, или от поддержки близких, ведь они пример мужества для многих семей, столкнувшихся с этой бедой», – цитирует приближенного к семье человека «Комсомольская правда».

Собеседник опроверг слухи об отъезде Анастасии Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым за границу. «Не знаю, кто это придумал. Для людей, которые в курсе ситуации, подобное даже представить невозможно. К сожалению, им сейчас точно не до отпуска», – заявил собеседник издания.