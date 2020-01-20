Бизнесмены в Китае считают экспорт сои с Дальнего Востока не перспективным

Представители малого и среднего бизнеса из Китая не считают перспективным экспорт сои с Дальнего Востока России в Китай. Они утверждают, что так называемые механизмы обратной подвозки, предлагаемые провинцией Хэйлунцзян, не приносят ожидаемой прибыли.

Китайские инвесторы называют меры по стимулированию инвестиций китайских предприятий в сельское хозяйство на Дальнем Востоке, скорее, «политическим шагом», нежели экономически обоснованным решением, сообщает Biang.ru со ссылкой на Ассоциацию малого и среднего бизнеса провинции Хэйлунцзян. Как сообщили сами предприниматели, для того, чтобы этот бизнес был рентабелен, необходимо выращивать большие объемы сои.

В 2015 году управление коммерции провинции Хэйлунцзян, для того, чтобы стимулировать инвестиции китайских компаний в России, разработало систему «обратной подвозки» выращенного или произведенного на территории РФ продовольствия. Механизм в основном покрывает таможенные сборы, которые предприниматели оплачивают при ввозе продовольствия в Китай. Доставка до китайской границы происходит за их счет.

«Если производство сои составляет менее 10 000 килограммов в год, то вывозить сою в Китай становится невыгодно. Большинство предпринимателей, которые инвестировали в ТОРы на Дальнем Востоке России и хотят заниматься сельским хозяйством, – это мелкие предприниматели, которые с трудом могут собрать с арендуемой ими земли такой объем сои. И тогда сою лучше продать в России. Но какое российское сельхозпредприятие пожелает купить сою у китайского производителя? Как правило, мы продаем сою другим таким же китайским инвесторам в ТОРах, они объединяют партии и вывозят их в Китай», – заявила китайская предпринимательница, занимающаяся сельским хозяйством в Белогорском районе Амурской области.

По словам другого предпринимателя, члена Ассоциации малого и среднего бизнеса провинции Хэйлунцзян, занимающегося выращиванием сои в ЕАО, китайские компании покупают российскую сою у китайских компаний, базирующихся в России, по заниженным ценам.

«В этом году рыночная цена сои составляла 27 рублей за килограмм, а хэйлунцзянская государственная корпорация "Бэйдахуан" (один из крупнейших импортеров продовольствия в провинции, – Прим. ред.) закупала сою у китайских предприятий по цене в 18 рублей за килограмм. Стоит ли говорить о том, что мы терпим издержки? Не стоит забывать, что у китайских импортеров есть обязательства по закупкам сои в том числе в США и в Канаде. Россия как страна-экспортер идет дополнительно. Это, скорее, политический шаг, нежели экономическая необходимость. Поэтому и деньги нам возвращаются с запозданием. Кстати, в этом году многие компании денег так и не увидели. Расходы им компенсировали техникой или удобрениями. А у нас у всех на руках кредиты, которые нужно возвращать деньгами», – пожаловался он.

Китайские предприниматели не видят перспектив в инвестировании в сельское хозяйство в России также и потому, что модель СП с российскими аграриями, по их мнению, во многих случаях не может гарантировать стабильное и долгосрочное сотрудничество.

«Аренда земли в ТОРах происходит на выгодных условиях, но для того, чтобы китайский предприниматель смог заниматься сельским хозяйством на Дальнем Востоке РФ, необходимо, чтобы он регистрировал СП с гражданином РФ. И в случае конфликтных ситуаций интересы китайского инвестора отстаивать никто не будет», – жалуются китайские предприниматели.

По данным китайских СМИ, объемы импорта российской сои в Китай растут с 2015 года. В 2018 году импорт сои из России составил 810 000 тонн, что на 61 % больше, чем годом ранее.