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20января
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сегодня, 15:12 1

Оскорбив полицейского, амурчанка заработала 180 часов обязательных работ

Оскорбив полицейского, амурчанка заработала 180 часов обязательных работ
Фото: pixabay.com

Амурчанка прилюдно оскорбила полицейского и получила 180 часов обязательных работ. Такое решение вынес мировой судья по Благовещенскому районному судебному участку.

В ноябре 2019 года между осужденной и ее сожителем после распития спиртных напитков возник конфликт. Как сообщает прокуратура Амурской области, во время ссоры осужденная применила физическую силу в отношении сожителя. Полицейского, вмешавшегося в конфликт, женщина обматерила.

Суд признал амурчанку виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Виновной назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ, обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых трудятся осужденные, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

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#закон #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    16 минут назад

    нежный полицейский нынче пошёл

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