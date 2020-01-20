В Благовещенске осудили водителя, сбившего насмерть пешехода

Благовещенский городской суд приговорил 58-летнего местного жителя к 4 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Мужчина находился за рулем и, будучи пьяным, сбил пешехода, при этом скрылся с места происшествия. Пешеход получил травмы, от которых скончался на месте.

Судом установлено, что в мае 2018 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и проехал на запрещающий сигнал светофора зону перекрестка, допустив наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по переходу на разрешающий сигнал светофора.

Ранее мужчина за управление транспортным средством в состоянии опьянения привлекался к административной ответственности, а также был судим.

Государственное обвинение в суде поддержала прокуратура Благовещенска. Кроме лишения свободы, по решению суда мужчина теперь 3 года не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Суд также удовлетворил заявленный потерпевшим иск о возмещении морального и материального вреда.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает амурская прокуратура.