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20января
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Случаи заболевания гонконгским гриппом выявлены в Амурской области

Случаи заболевания гонконгским гриппом выявлены в Амурской области
Фото: pixabay.com

В Амурской области зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая гриппа А (H3N2). Заболели лица, которые не были привиты, сообщило 20 января управление амурского Роспотребнадзора. По информации из открытых источников, А (H3N2) – гонконгский грипп.

Вирус А (H3N2) стал называться «гонконгским гриппом» из-за пандемии этого заболевания в Гонконге в 1968-1969 годах. В США в 1968-1969 годах от последствий гонконгского гриппа умерло около 40 тысяч человек.

Кроме гриппа, в Амурской области зарегистрировано 1 897 случаев заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 23,92 на 10 000 населения, что ниже недельного эпидемического порога на 42,2 %. Амурчан призывают своевременно обращаться к врачу, соблюдать меры, направленные на профилактику ОРВИ и гриппа.

Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в регионе не превышает контрольные уровни. Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями ниже контрольного уровня на 21,7 %.

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#здоровье #происшествия

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