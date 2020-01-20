Реконструкция пункта пропуска Сюнькэ увеличит грузо- и пассажиропоток из амурского Пояркова

Фото: biang.ru

В преддверии зимы в Китае отремонтировали грузовое направление пункта пропуска Сюнькэ, расположенного напротив Пояркова Михайловского района Амурской области. Пассажирское направление в Сюнькэ планируют реконструировать в течение 2020 года. Это позволит увеличить объем перевозок через границу.

Как сообщает Biang со ссылкой на издание «Цзиньжи Сюнькэ», благодаря реконструкции российские фуры могут подавать информацию на таможенный досмотр и санитарный контроль заранее. Кроме того, к западу от грузового направления здания таможни появилась стоянка площадью в 4 000 квадратных метров, а к югу от него построен специальный двор для грузовых автомобилей, готовящихся заезжать на пункт пропуска общей площадью в 1 500 квадратных метров. Эти меры позволят значительно увеличить грузооборот пункта пропуска с Россией, убеждены в администрации уезда Сюнькэ.

В 2020 году на пункте пропуска Сюнькэ начнут реконструировать пассажирское направление. Реконструкция позволит разделить въездные и выездные потоки пассажиров, упростить проход через таможню благодаря модернизации оборудования, а также позволит пассажирам оплачивать таможенные сборы и проходить паспортный контроль в одном месте.

13 января между Сюнькэ и Поярково заработала ледовая переправа через Амур. Переправой пользуются как грузовые фуры, так и автобусы. В настоящее время пограничный переход Сюнькэ – Поярково работает с понедельника по пятницу.

Таможня Сюнькэ напоминает, что погранпереход не будет работать во время празднования китайского Нового года – 25 и 26 января. В остальные дни он работает в штатном режиме.