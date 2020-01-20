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20января
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сегодня, 15:39 0

В Тынде более 800 человек окунулись в прорубь

В Тынде более 800 человек окунулись в прорубь
Фото: администрация Тынды

В Тынде праздник Крещения отметили массовыми купаниями в реке. 19 января в крещенскую купель, которую оборудовали на реке Тында в черте города, окунулось более 800 человек.

Работами по подготовке проруби занимались руководитель Тындинского филиала организации «Дорпрофжел» Игорь Томенко и бригада ВП-620 станции Тында.

Во время крещенских купаний для обогрева и переодевания у купели была установлена теплая палатка и организован горячий чай. Окунуться все желающие могли с десяти часов утра до восьми часов вечера.

Охраняли общественный порядок и следили за безопасностью людей при купании сотрудники полиции, управления ГО и ЧС города Тынды, пожарной части № 3, ГИМС и дежурные бригады скорой помощи, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#праздники #Тында

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