Частая причина пожаров в Амурской области – неосторожное обращение с огнем

Согласно статистике, основная причина пожаров, происходящих в Амурской области, – неосторожное обращение с огнем. В 2019 году в Приамурье зарегистрировано 5 338 пожаров. 2 137 из них случились из-за неосторожного обращения с огнем. В результате погибли 44 человека, 36 человек получили травмы. Ущерб превысил 1 300 000 рублей.

В субботу, 18 января, на центральный пункт пожарной связи Благовещенска поступило сообщение о пожаре в садовом обществе в районе Чигиринского водохранилища. На момент прибытия огнеборцев опорного пункта села Чигири и 12-й пожарно-спасательной части открытым пламенем горели три садовых домика. В течение 15 минут пожарные боролись с огнем. Два садовых домика сгорели, один поврежден огнем по всей площади. Одновременно с тушением пожарные защищали соседние постройки, чтобы не допустить распространения огня. Пострадавших нет.

В селе Северном Архаринского района в воскресенье, 19 января, загорелась зимняя кухня. К месту пожара поехали огнеборцы пожарного поста села Иннокентьевка. Более получаса потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения. Строение полностью уничтожено огнем. В горящей кухне обнаружили погибшего – как сообщало ИА «Амур.инфо», это мужчина 1963 года рождения. Молодой человек 2004 года рождения получил ожоги. Пострадавшего доставили в Архаринскую районную больницу. «Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня на рядом стоящий двухквартирный жилой дом и зимнюю кухню», – сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области.

По версии специалистов, оба пожара произошли в результате неосторожного обращения с огнем.

Чтобы не допустить возникновения пожаров, инспекторы государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Амурской области призывают амурчан соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя оставлять без присмотра открытый огонь, нужно следить за исправностью электроприборов. Любителям зажигать свечи следует убедиться, что рядом нет легковоспламеняющихся материалов. Очень опасно курение в постели, особенно для нетрезвых людей – именно они чаще всего устраивают пожары.