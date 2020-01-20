Новый мэр назначен в китайском городе Хэйхэ

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В соседнем с Благовещенском городе Хэйхэ (КНР) 19 января назначен новый мэр. Голосование проводилось на 23 пленарном заседании 6-го созыва Народных представителей города. Им стал 43-летний выходец из провинции Цзянсу Ли Шифэн.

Решение о назначении Ли Шифэна было ранее принято в аппарате КПК. В настоящее время Ли Шифэн имеет статус исполняющего обязанности мэра.

Ранее сообщалось, что мэр Хэйхэ Ма Ли станет председателем горкома КПК, а нынешний секретарь горкома Хэйхэ Цин Эньтин переведен на работу в правительство провинции Хэйлунцзян.

В правительстве Хэйхэ Biang.ru сообщили, что 43-летний Ли Шифэн до этого возглавлял Отдел внешних связей административного центра провинции Цзянсу города Нанкин. Он владеет английским языком, много раз ездил за границу. Новый мэр несколько дней назад приехал в Хэйхэ, чтобы подготовиться к участию в заседании Народных представителей города. Это его первый визит. В Хэйхэ Ли Шифэн переехал пока один. Его семья осталась в Нанкине.

В правительстве провинции Хэйлунцзян пояснили, что такие перестановки с назначением на пост мэра чиновника из южных регионов для городов провинции Хэйлунцзян не редкость.

«Есть вероятность, что Ли Шифэна переместили в приграничный район Китая для приобретения соответствующего опыта. А через год-два он благополучно вернется в Нанкин и пойдет на повышение. Впрочем, есть вероятность, что он сам пожелал переехать в Хэйхэ и что он готов приложить усилия в развитие приграничных связей с Россией. Но надо иметь в виду, что Хэйхэ – депрессивный район. Отсюда уезжает население, и экономика развивается значительно медленнее, чем на юге Китая», – отметили в правительстве провинции Хэйлунцзян.