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Тынде скоро 45: в столице БАМа готовятся к юбилею

Тынде скоро 45: в столице БАМа готовятся к юбилею
Фото: администрация Тынды

В северной столице Приамурья началась подготовка к празднованию юбилея города. Первое заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования 45-летия Тынды состоялось в администрации города.

Члены рабочей группы обсудили вопрос ремонта городской Доски почета и благоустройства прилегающей территории. Ежегодно в день празднования Дня города в столице БАМа открывают обновленную Доску почета с именами граждан, которые внесли значительный вклад в развитие Тынды.

На заседании также рассмотрели вопросы изготовления сувенирной продукции и оформления города праздничными баннерами и световой иллюминацией.

В преддверии юбилея в Тынде пройдет конкурс на лучшие фотографии для сборника открыток с видами города. Также в день празднования, 12 сентября 2020 года, планируется выступление приглашенных артистов, информирует пресс-служба администрации Тынды.

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#праздники #Тында

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