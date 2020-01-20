Тынде скоро 45: в столице БАМа готовятся к юбилею

Фото: администрация Тынды

В северной столице Приамурья началась подготовка к празднованию юбилея города. Первое заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования 45-летия Тынды состоялось в администрации города.

Члены рабочей группы обсудили вопрос ремонта городской Доски почета и благоустройства прилегающей территории. Ежегодно в день празднования Дня города в столице БАМа открывают обновленную Доску почета с именами граждан, которые внесли значительный вклад в развитие Тынды.

На заседании также рассмотрели вопросы изготовления сувенирной продукции и оформления города праздничными баннерами и световой иллюминацией.

В преддверии юбилея в Тынде пройдет конкурс на лучшие фотографии для сборника открыток с видами города. Также в день празднования, 12 сентября 2020 года, планируется выступление приглашенных артистов, информирует пресс-служба администрации Тынды.