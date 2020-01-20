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Амурские хоккеисты завоевали серебро на международном турнире в Китае

Амурские хоккеисты завоевали серебро на международном турнире в Китае

С 15 по 18 января в китайском городе Цицикар прошел международный хоккейный турнир, посвященный китайскому Новому году. Участие в нем приняли восемь российских команд, в том числе «Форвард» из Благовещенска. Амурчане завоевали серебряные медали.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» родители одного из амурских спортсменов, «Форвард» участвовал в турнире в категории U8, то есть восьмилетние хоккеисты. В данной категории за победу боролись 30 команд. В общей сложности участие в соревнованиях приняли более 300 коллективов в нескольких возрастных категориях.

«Форвард» одержал победы во всех своих матчах, кроме одного, с результатами: 1:0, 7:0, 20:0, 10:1, 2:1, 3:0. Проиграли ребята команде из Пекина со счетом 2:4. «Этим детям мы пока уступаем в технике. Надеемся, что, когда поедем на соревнования в следующий раз, уступать уже не будем», – говорят родители амурчанина.

Тренирует команду «Форвард» Александр Тарасевич.

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#Китай #спорт

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