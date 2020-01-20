Амурские охотоведы спасли кабанов, попавших в браконьерскую ловушку (видео)

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Сотрудники амурской Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ спасли двух кабанов, которые попались в живоловушку. Браконьерское приспособление охотоведы обнаружили в 15 километрах от села Селеткан Шимановского района.

«Трудно сказать, сколько дней звери провели в заключении. Но настроение у них (особенно у самца, успевшего разбить о решетку нос) было так себе. Сейчас у кабанов – двухлетних самца и самки – все хорошо», – сообщает амурское охотуправление у себя в Инстаграме. Там уточняется, что животных охотоведы выпустили обратно в лес.