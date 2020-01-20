Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:54 2

Амурские охотоведы спасли кабанов, попавших в браконьерскую ловушку (видео)

Амурские охотоведы спасли кабанов, попавших в браконьерскую ловушку (видео)
Фото: Скриншот видео

Сотрудники амурской Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ спасли двух кабанов, которые попались в живоловушку. Браконьерское приспособление охотоведы обнаружили в 15 километрах от села Селеткан Шимановского района.

«Трудно сказать, сколько дней звери провели в заключении. Но настроение у них (особенно у самца, успевшего разбить о решетку нос) было так себе. Сейчас у кабанов – двухлетних самца и самки – все хорошо», – сообщает амурское охотуправление у себя в Инстаграме. Там уточняется, что животных охотоведы выпустили обратно в лес.

Просмотров всего: 549

#животные #происшествия

распечатать


Происшествия 1

Оскорбив полицейского, амурчанка заработала 180 часов обязательных работ
Происшествия

Случаи заболевания гонконгским гриппом выявлены в Амурской области
Происшествия

Частая причина пожаров в Амурской области – неосторожное обращение с огнем
Происшествия 12

Психиатр «просмотрел» Даниила Засорина, устроившего стрельбу в амурском колледже
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • uslon

    uslon
    1 час назад

    Вот как искоренить браконьерство?

    Борьба с браконьерами явно безуспешна, судя по всему.

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Только жестокими мерами.Огромные штрафы. Конфискация оружия и техники, реальные уголовные сроки, запрет пожизненно на владение оружием. И максимальное распространение о наказании в СМИ.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь