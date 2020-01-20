В амурском правительстве тоже перемены

Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева 20 января была официально назначена заместителем председателя правительства региона. Информацию об этом Амур.инфо подтвердила сама Светлана Вячеславовна.

«Сегодня произошло назначение. У меня совмещенная должность зампред-министр», – сообщила журналисту Амур.инфо Светлана Яковлева. О предстоящих кадровых изменениях информагентство сообщало 14 января. Известно, что Светлана Вячеславовна будет курировать вопросы образования и спорта.

Светлана Яковлева стала министром образования и науки в октябре 2018 года. На эту должность она пришла с поста заместителя мэра города Благовещенска.

Светлана Вячеславовна родилась в 1965 году в Благовещенске. Окончила Благовещенский государственный педагогический институт по специальности «Физика и математика», а также Хабаровский государственный педагогический университет по специальности «Менеджмент». В разное время работала в Коврижской средней школе Константиновского района, в благовещенской гимназии №1, в управлении образования Благовещенска, в Амурском филиале МГУ имени Невельского. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Кроме этого, появилась информация, что заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко покидает свой пост. Ожидается, что официально об этом объявят во вторник, 21 января.

Ольга Викторовна с 2011-го по сентябрь 2016-го года являлась председателем комитета Законодательного собрания Амурской области по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту, заместителем председателя Законодательного собрания Амурской области. 26 сентября 2016 года была назначена заместителем председателя правительства Амурской области.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, почетной грамотой Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. Имеет ученую степень «кандидат медицинских наук» и ученое звание – доцент, почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».