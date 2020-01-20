В Хабаровском крае зарегистрировали первые случаи свиного гриппа

Начало циркуляции свиного гриппа зафиксировали медики Хабаровского края. В регионе выявлены первые два случая заражения вирусами штамма А/H1N1 (пандемический). Ранее среди заболевших превалировал вирус группы B. В общей сложности с начала эпидсезона гриппом заразилось 12 жителей края.

«Вирус A/H1N1 известен в нашей стране и приходит ежегодно в разгар эпидсезона. Как правило, его клинические симптомы схожи с симптомами сезонного гриппа, но регистрируемая клиническая картина варьируется в широких пределах – от бессимптомной инфекции до тяжелых форм заболевания. Наши врачи знают, как с ним бороться. Вирус включен в вакцину "Совигрипп", которую в этом году проставили свыше 700 тысяч жителей Хабаровского края», – сообщили в краевом минздраве.

В ведомстве отметили, что, как и в ситуации с ОРВИ, наиболее подвержены заболеванию гриппом дети. Так, из 12 фактов гриппа в 8 случаях заразились школьники. В целом же картина заболеваемости гриппом и ОРВИ по региону пока удовлетворительная.

Врачи напомнили, что все три простудных заболевания передаются контактным путем. Поэтому медики рекомендуют почаще мыть руки, особенно после посещения публичных мест, укреплять иммунитет, проветривать помещения. Пневмония же очень часто возникает как осложнение после ОРВИ или гриппа. Она может протекать без явных симптомов, сопровождаться невысокой температурой, поэтому ее можно перепутать с обычной простудой. Именно поэтому в минздраве убедительно просят жителей не заниматься самолечением, а сразу обращаться к специалистам, которые смогут поставить правильный диагноз. Определить пневмонию с большой точностью можно по рентгеновскому снимку, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.