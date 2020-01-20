Психиатр «просмотрел» Даниила Засорина, устроившего стрельбу в амурском колледже

Несмотря на это, молодой человек смог получить разрешение на оружие. «Во время призывной комиссии в отношении Засорина был выявлен факт девиантного поведения, однако дальнейших мер не принято, – заявил прокурор Амурской области Руслан Медведев во время пресс-конференции. – Психиатр после выявления должен был поставить его на учет и проводить с ним работу. Парень бы не получил разрешение на оружие».

«Безусловно, ненадлежащим образом сработала и сама образовательная организация с точки зрения выявления ситуаций и склонности молодого человека к совершению таких действий», – отметил Руслан Федорович.

Говоря о ситуации, когда взрослые недостаточно внимательны к отношениям в коллективе, главный прокурор Приамурья привел в пример конфликтную ситуацию в школе № 26: «Психологи образовательных учреждений и классные руководители обязаны незамедлительно реагировать на факты, связанные с троллингом. В этой части есть проблемы. Образовательные организации скрывают такие факты, не реагируя должным образом, не привлекая органы системы профилактики, которые должны проводить соответствующие действия».

Что касается колледжа, то расследование уголовного дела продолжается. Во время пресс-конференции глава прокуратуры Амурской области пояснил, что сказал о том, что находится в его компетенции. Все остальное – компетенция органов следствия.

При выяснении причин случившейся в колледже трагедии свою роль сыграло и отношение к обеспечению безопасности. Так, в колледже купили металлодетекторы, но так их и не установили. «Вступившее в законную силу решение суда об установке металлодетекторов не было исполнено надлежащим образом. Конкурс был проведен, закупка была осуществлена, но поставки и установка не сработала. Безобразие полнейшее», – охарактеризовал ситуацию Руслан Медведев.

Работа частного охранного предприятия также вызывает вопросы. «Охранник работал неофициально, без удостоверения. Руководитель ЧОП знал об этом, но мер не предпринимал. Налицо грубейшее нарушение положений о деятельности охранного предприятия», – констатировал Руслан Федорович.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», и охранник, дежуривший в тот злополучный день, и генеральный директор частного охранного предприятия «Сириус-А» в ожидании суда находятся под стражей. Каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы.

В прокуратуре Амурской области обрисовали ситуацию по оснащению образовательных учреждений системами безопасности. «В Амурской области только каждая седьмая образовательная организация оснащена кнопками тревожной сигнализации. В 9 % детских садов, школ, колледжей оборудована электронно-пропускная система. Мы приняли меры и правительство области значительно – в разы – увеличило финансирование на 2020 год. Прокуратура будет контролировать, как будут проводиться закупки и устанавливаться оборудование в школах, детсадах», – сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере и о несовершеннолетних Лариса Федорина.

«Трагедия в колледже выявила серьезные проблемы, связанные с комплексным обеспечением безопасности в образовательных учреждениях. Есть требования к системам безопасности, установленным в образовательных учреждениях, и есть порядок действий. Если сигнал сработал, они всегда должны проверять, на что отреагировал детектор», – заключил прокурор Амурской области Руслан Медведев.

Расследование причин, приведших к стрельбе в здании колледжа, продолжается.