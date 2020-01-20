Из-под земли выкопала собака: в Благовещенске собирают истории фронтовиков

Фото: предоставлено администрацией г. Благовещенска

В год памяти и славы в Благовещенске опубликуют сборник личных историй фронтовиков и тружеников тыла. Истории предоставят родственники воевавших амурчан – участники «Школы народного экскурсовода».

18 января на занятии «Школы народного экскурсовода» в благовещенской библиотеке «Центральная» одну из историй рассказала жительница Благовещенска Елена Слободчикова. Дедушка Елены во время войны был артиллеристом.

Старший сержант Дорофеев Андрей Терентьевич был награжден медалью «За победу над Японией» и орденом Отечественной войны 2 степени. Он дошел до Кёнигсберга, воевал с Японией. Был заместителем командира взвода и командиром орудия. Один раз в их орудие попал снаряд, весь расчет погиб. Андрея Дорофеева засыпало землей и накрыло тем самым орудием. Санитары прошли мимо, решив, что никто не выжил. Следом шла похоронная команда с собакой. Собака нашла Дорофеева по торчащему из-под земли пальцу ноги. Герой-амурчанин прожил еще около 40 лет, несмотря на тяжелые ранения в позвоночник, грудь и ногу.

Кроме историй фронтовиков, специалисты собирают материал и экспонаты для мемориальных выставок в Центре музейных и краеведческих инициатив «Народный музей», который находится в городской библиотеке «Центральная» (улица Красноармейская, 128). Выставки будут открываться каждый месяц, начиная с февраля.