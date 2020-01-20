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сегодня, 13:03 0

Комиссию за платежи по ЖКХ хотят отменить

Комиссию за платежи по ЖКХ хотят отменить
Фото: platezhy.com/

Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Законопроект внесут в парламент до начала весны, сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. По его словам, депутаты, работающие над документом, уже получили одобрение от Центробанка.

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов рассказал, что сегодня для граждан комиссия при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги составляет от 0,5 до 2 % независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.

«Есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый – вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант – внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе», – пояснил Сергей Неверов.

По его словам, технически изменения достаточно просты, но они очень важны для граждан, которые перестанут переплачивать за подобные услуги. Депутат отметил, что изначально предлагалось ввести запрет и на взимание комиссий при уплате штрафов и других обязательных платежей. Но после консультаций с отраслевым сообществом было решено ограничиться перечислениями по коммуналке, поскольку с нового года кредитные организации уже понесли определенные потери: был отменен так называемый банковский роуминг — комиссия за переводы в разные регионы внутри одного финансового учреждения.

«Сейчас проводим последние консультации и доработку текста документа. Центробанк нас поддерживает. Я уже обсуждал этот вопрос с Эльвирой Набиуллиной, в присутствии других коллег руководителей фракций. Это главный момент», – отметил парламентарий.

Единороссов также готовы поддержать в «Справедливой России» и ЛДПР, а вот в КПРФ захотели сначала ознакомиться с текстом законопроекта.

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#ЖКХ #закон #российская власть

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