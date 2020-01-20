В Приамурье туристам предлагают прогулку по заброшенной ракетной шахте и восхождение на хребет во время йога-тура

Фото: туристско-информационный центр Амурской области

В Амурской области власти стараются развивать приключенческий и экотуризм. Так, в Благовещенском районе среди благовещенцев набирает популярность маршрут «Марушкины ворота». Это действующий памятник природы регионального значения, находящийся на берегу Амура.

«Марушкины ворота» находятся в Благовещенском районе, на левом берегу реки Амур, в 9 километрах от села Верхнеблаговещенское. Живописный утес сформирован из различных горных пород и представляет собой вытянутую на несколько метров вверх скалу. По мнению ученых, она имеет уникальное геологическое и минералогическое значение. Цвет гранитов – бурый и желтовато-коричневый – придает утесу особый вид.

Несмотря на то, что объект расположен в пограничной зоне, его посетили уже около 30 человек, в том числе дети.

«Многие жители Благовещенска думают, что за городом нечего смотреть, что вокруг одно сплошное поле, но это не так. В близлежащих районах довольно много различных скал, сопок, заброшенных военных строений. О "Марушкиных воротах" мы узнали в декабре прошлого года от Туристско-информационного центра Амурской области. Решили разведать маршрут и оказалось, что место очень привлекательное. Кроме природного памятника, в этом районе находится заброшенный укрепрайон. По маршруту встречается около четырех полукапониров. То есть это еще и познавательная экскурсия», – считает руководитель спортклуба «Радуга» Роман Малинин.

Также амурчанам предлагают прогуляться в район Белогорья и посетить памятник природы «Михайловские столбы» или совершить автопутешествие на «Малосазанский обвал» в Свободненский район. В селе Новопетровка можно прогуляться в «Марьину рощу», а в Бурейском районе совершить поход на амурскую «Шамбалу». Кроме того, предлагается восхождение на хребет Тукурингра в составе йога-тура или отправиться в путешествие по заброшенной ракетной шахте.

«Приключенческий и экотуризм сегодня набирают популярность во всем мире. Интересные, живые маршруты привлекают аудиторию в возрасте от 25 до 45 лет. Это как раз те активные люди, которые стремятся узнать родные края и готовы к новым исследованиям. В этом направлении мы достаточно плотно работаем с бизнесом, различными организациями для того, чтобы создать качественные маршруты и стимулировать внутреннего туриста путешествовать по родным местам. Запрос на подобный вид отдыха, безусловно, есть. Многие, насытившись постоянной суетой, трудовыми буднями нуждаются в так называемых моментах счастья, когда можно ни о чем не думать, а просто сходить в поход с друзьями и наконец-то по-настоящему расслабиться», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Жители Амурской области могут самостоятельно посещать памятники природы и другие туристические объекты, расположенные в пограничной зоне. Заявление на оформление пропуска подается в пограничное управление ФСБ России по Амурской области (Игнатьевское шоссе, 16) или онлайн через сайт госуслуг.

Организаторы пеших походов, как правило, оформляют коллективный пропуск. Полную информацию о туристических маршрутах по региону можно получить в Туристско-информационном центре Амурской области, сообщает пресс-служба центра.