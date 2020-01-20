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20января
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сегодня, 12:15 0

В школах Белогорска отремонтируют все туалеты

В школах Белогорска отремонтируют все туалеты
Фото: администрация Белогорска

В 2020 году по решению главы Белогорска Станислава Мелюкова в школах города отремонтируют все туалеты. На эти цели из городского бюджета планируется направить более 7,5 миллиона рублей. Предстоит привести в порядок 44 туалета. Из них 24 уборных для девочек и 18 для мальчиков, а также туалетные комнаты для персонала.

«Во всех санузлах будет произведен капитальный ремонт, – рассказала начальник отдела материально-технического снабжения Марина Гуденко. – Такого наши школы не видели очень давно. Да, косметический ремонт туалетных комнат периодически проводится с покраской либо частичной заменой сантехнического оборудования. В начальной школе № 4 туалеты ремонтировали на первом этаже в декабре 2018 года. До этого, в 2016 году были обновлены туалеты второго этажа. Поэтому в начальной школе их ремонтировать не будут. В основном здании школы требуется капитальный ремонт трех туалетов. В школе № 200 туалеты приводили в порядок постепенно, где-то меняли сантехнику, где-то плитку. Сейчас там нужно отремонтировать семь санузлов. В школе № 5 требуется ремонт восемнадцати туалетов, ремонт санузлов проводился здесь в 2012 году. В школах № 3 и № 17 нужно отремонтировать по 4 туалета, в гимназии №1 и в школе №10 – по три санузла. На сегодняшний день уборные капитально отремонтированы только в школе № 11».

В рамках строительно-ремонтных работ в помещениях будет заменена облицовочная плитка на полу и стенах, освещение, обновлены кабины, унитазы, раковины, смесители. Также специалисты установят электросушители для рук. Сейчас специалисты комитета по образованию и делам молодежи совместно с представителями управления капитального строительства ведут подготовительные мероприятия к предстоящим работам, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети #школа

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