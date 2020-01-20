В Свободном реконструируют и построят новые подстанции

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Вопрос развития энергосистемы Свободного будет рассмотрен подкомиссией правительства РФ. Министерство энергетики поддержало предложения Минвостокразвития по развитию энергосистемы города, рядом с которым компании «Газпром» и СИБУР реализуют масштабные инвестпроекты по строительству крупных производств.

Согласно оценкам экспертов, прогнозируемая потребность Свободного в электроэнергии на 2020-2024 годы составит дополнительно не менее 33 МВт.

«К городу Свободному у нас повышенное внимание в связи с реализацией проектов, крупнейших в масштабах страны и мира. Сейчас в нём проходит строительство и глобальная реконструкция. Ключевыми факторами своевременной и сбалансированной реализации масштабного плана развития города Президентского внимания является обеспечение надежности энергоснабжения и энергобезопасности. Создание дополнительных энергомощностей позволит решить сложные и ответственные задачи, которые перед нами поставлены», – прокомментировал губернатор Василий Орлов.

Дополнительные энергомощности необходимы для ремонта, строительства и эксплуатации объектов, включенных в долгосрочный план социально-экономического развития города: арендных домов, школ, детского сада, родильного дома, новой поликлиники, детской школы искусств, ЗАГСа, легкоатлетического манежа, объектов уличного освещения, а также реконструкции таких объектов, как водозабор, очистные сооружения, дворец культуры железнодорожников и других.

«Сегодня Свободный активно развивается: строится новое жилье и социальные объекты, развивается малое и среднее предпринимательство, а для этого необходимы энергетические мощности. Важно просчитать не только существующую потребность, но и перспективную: на несколько лет вперед», – рассказал и.о. министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Дополнительные энергоресурсы потребуются для жилищного строительства, в том числе для сотрудников компаний, реализующих крупные инвестиционные проекты, а также в рамках проекта планировки территории перспективной застройки, которая предполагает помимо строительства жилых многоквартирных домов, появление новых детских садов, торговых и торгово-развлекательных центров.

«Развитие энергосистемы Свободного наглядный пример того, как крупные инвестиционные проекты способствуют развитию городской инфраструктуры. В Свободном перемены уже очевидны и заметны. Прежде всего, меняется облик города – активно строится новое жильё, открываются новые объекты – кафе, магазины, идут ремонты городских дорог, модернизация объектов ЖКХ, социальных объектов. При этом город находится только в начале реализации долгосрочного плана развития», – отметил Член Правления, Управляющий директор СИБУРа Алексей Козлов.

В ходе обсуждения реализации проекта инфраструктурного обеспечения новых территорий застройки Свободного представители министерств рассмотрели несколько вариантов создания дополнительных мощностей: строительства подстанций и линий электропередач. По информации Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, принято решение, что самым лучшим вариантом будет проект, предусматривающий реконструкцию ПС 500 кВ Амурская (сооружение РУ 110 кВ Амурская с двумя линейными ячейками), строительство ПС 110/35/10 кВ Импульс (с двумя трансформаторами по 40 МВА) и строительство воздушной линии электропередачи 110 кВ Амурская-Импульс (двухцепная). Этот проект будет вынесен на обсуждение правительственной подкомиссии, которая пройдет в феврале под председательством вице-премьера РФ.

В Минвостокразвития отмечают, что средства на реконструкцию и строительство объектов энергетики будут выделены по программе «Единой субсидии». Благодаря ей в городе Свободном уже выполнен ряд мероприятий. Например, построен детский садик, отремонтированы отделения в Свободненской больнице и многое другое; а в городе Благовещенске построены участки набережной реки Амур и идет капитальный ремонт отделения реанимации областной клинической больницы. Всего на Дальнем Востоке (во всех 11 дальневосточных регионах) по программе «Единая субсидия» до 2022 года будут построено 493 объекта, реконструировано 946 объектов и оснащено оборудованием 203 социальных учреждения.