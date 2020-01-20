Глава Белогорска направил письма тем, кто платит зарплату ниже МРОТ

Фото: администрация Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков обратился с официальным обращением к работодателям Белогорска, выплачивающим работникам заработную плату ниже установленного в 2020 году минимального размера оплаты труда. Письма за подписью главы города уже направлены в адрес почти полусотни получателей.

«В целях пресечения нарушений трудового законодательства по поручению главы города ежемесячно проводит мониторинг работодателей, выплачивающих заработную плату ниже МРОТ, – рассказала главный специалист отдела по труду и потребительскому рынку Виктория Мудрая. – Оплата труда менее предусмотренного трудовым законодательством уровня является административным правонарушением и влечет за собой штрафные санкции. В письмах за подписью главы Белогорска – обращение об обеспечении доведения оплаты труда наемных работников до уровня не ниже МРОТ».

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда на территории Амурской области установлен в размере 12130 рублей. Постановлением Конституционного суда РФ определено, что районный коэффициент и процентная надбавка, начисляемая в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, должны начисляться сверх установленного МРОТ. В соответствии с этим, на территории Белогорска заработная плата работников, полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда, не может быть меньше 18 тысяч 195 рублей для всех предприятий, учреждений и организаций вне зависимости от форм собственности.

Оплата труда менее предусмотренного трудовым законодательством уровня является административным правонарушением и влечет за собой штрафные санкции: для должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей, для ИП – от 1 000 до 5 000 рублей, для юридических лиц – на сумму от 30 000 до 50 000 рублей.

При повторных нарушениях лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, размеры штрафа увеличиваются, информирует пресс-служба администрации Белогорска.