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20января
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сегодня, 11:52 0

Соцсети: в Приамурье охранник автостоянки уехал на чужой машине и разбил ее

Соцсети: в Приамурье охранник автостоянки уехал на чужой машине и разбил ее
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

В социальных сетях появилась информация о происшествии в Амурской области. Охранник автостоянки отправился в поездку на чужой машине и разбил ее, попав в ДТП. Сведения из соцсетей прокомментировала полиция.

«В Белогорске с теплой охраняемой стоянки по улице Дорожной, 1, был угнан автомобиль Toyota Vitz. Как выяснилось, покататься на нем решил охранник этой самой стоянки и даже доехал до Благовещенска, где попал в ДТП. Хозяева машины сегодня нашли ее на штрафстоянке, вот в таком состоянии», – написал инстаграм-паблик dpskontrol_28rus, опубликовав фотографии.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по Амурской области. Там информацию инстаграм-паблика подтвердили частично. «Гражданин, который причастен к данным происшествиям, задержан и помещен в изолятор временного содержания», – прокомментировали в ведомстве.

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#Белогорск #ДТП #криминал #происшествия #транспорт

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