Череда смертей в Китае от коронавируса продолжается

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Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса. Общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.

Специалисты зарегистрировали 59 новых случаев заражения 18 января и 77 новых случаев 19 января. Среди пациентов, у которых за последние два дня выявили новый тип коронавируса, 66 мужчин и 70 женщин, самому молодому пациенту 25 лет, самому пожилому – 89. Симптомы у больных начали проявляться до 18 января, изначально у них наблюдалась повышенная температура, кашель и одышка, сообщает РИА Новости.

«По состоянию на 22.00 (17.00 мск) 19 января, в городе Ухань зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса, из них 25 человек уже выписаны из больницы, 35 пациентов остаются в тяжелом состоянии, 9 – в крайне тяжелом, три пациента скончались. Состояние остальных оценивается как стабильное», – указано в заявлении.

Из 817 человек, которые имели тесный контакт с больными, 727 уже выведены из-под медицинского наблюдения, 90 все еще остаются под наблюдением специалистов, симптомов заболевания у них пока не выявлено.

Два человека, заболевших новым видом пневмонии, выявлены в Пекине. Еще один — в провинции Гуандун. Отмечается, что это — первые пациенты, не проживающие в Ухани, откуда началось распространение необычного вируса, сообщает «Ридус».

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По состоянию на 19 января, общее число заболевших увеличилось до 62 человек, из них два человека скончались.

Как сообщало Амур.инфо, были выявлены заболевшие граждане Китая в Таиланде и Японии.

Коронавирусы – семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.