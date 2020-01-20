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20января
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Загитова выступит в новом ледовом шоу

Загитова выступит в новом ледовом шоу
Фото: instagram.com/azagitova/?hl=ru

В марте 2020 года состоится новое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Не смотря на приостановку спортивной карьеры, олимпийская чемпионка Алина Загитова согласилась принять в нем участие.

В декабре фигуристка впервые попробовала себя в качестве артистки балета на льду. 17-летняя спортсменка выступила в главной роли спектакля Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Загитова призналась, что участие в постановке привело ее в восторг. По мнению фигуристки, на спортивных соревнованиях кататься гораздо сложнее и зрители на шоу более приветливые. Кроме того, Загитова впервые попробовала себя в парном катании, которое ее впечатлило.

На днях стало известно о новых выступлениях фигуристки. В составе шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» звезда фигурного катания выступит 8 апреля в Санкт-Петербурге и 31 марта в Казани.

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⠀ 8 апреля 2020 года 19:00⠀ Санкт-Петербург 💥⠀ ⠀ ❗️Upd❗️31 марта 2020 года 19:00⠀ ТАТНЕФТЬ АРЕНА / Казань ⠀💥 ⠀ Ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в спортивном комплексе «Юбилейный».⠀ ⠀ Приглашаем петербуржцев и гостей города на яркое зрелищное и неповторимое шоу. Блестящие талантливые титулованные фигуристы планеты подготовили незабываемое действо на льду.⠀ ⠀ Воспитанники Этери Тутберидзе – самого востребованного на данный момент заслуженного тренера России - покажут безграничные возможности своих талантов. ⠀ ⠀ Зрители увидят грациозное искусство от олимпийской чемпионки и чемпионки мира Алины Загитовой, а также от феноменальных фигуристок Александры Трусовой и Анны Щербаковой.⠀ ⠀ Непревзойденные фигуристы удивят зрителей лучшими номерами и выступлениями. Именно с ними они вписали себя в спортивную историю и превзошли предшественников. Вечер будет полон красочного шоу, неповторимой грации и энергии победителей, ведь на льду спортивного комплекса «Юбилейный» чемпионы, виртуозы своего дела. Как поклонники, так и незнакомые с этим видом спорта будут в восторге от вечера. Не пропустите!⠀ ⠀ Билеты:⠀ https://spb.ticketland.ru/sportivnye-kompleksy/sportivnyy-kompleks-yubileynyy/chempiony-na-ldu/⠀ ⠀ https://www.yubi.ru/afisha/ledovye_spektakli_i_shou/ledovoe_shou_-chempiony_na_ldu/?event=3205⠀ ⠀ https://tna-tickets.ru/event/ledovoe-shou-eteri-tutberidze-chempiony-na-ldu/⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ —————————⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #АлинаЗагитова #AlinaZagitova ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ザギトワ #アリーナザギトワ ⠀

Публикация от Alina Zagitova’s Fanpage 💕 (@teamzagitova)

«Зрители увидят грациозное искусство от олимпийской чемпионки и чемпионки мира Алины Загитовой, а также от феноменальных фигуристок Александры Трусовой и Анны Щербаковой», – сообщают в Инстаграме.

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#спорт #шоу-бизнес

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