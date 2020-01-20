Загитова выступит в новом ледовом шоу

В декабре фигуристка впервые попробовала себя в качестве артистки балета на льду. 17-летняя спортсменка выступила в главной роли спектакля Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Загитова призналась, что участие в постановке привело ее в восторг. По мнению фигуристки, на спортивных соревнованиях кататься гораздо сложнее и зрители на шоу более приветливые. Кроме того, Загитова впервые попробовала себя в парном катании, которое ее впечатлило.

На днях стало известно о новых выступлениях фигуристки. В составе шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» звезда фигурного катания выступит 8 апреля в Санкт-Петербурге и 31 марта в Казани.

«Зрители увидят грациозное искусство от олимпийской чемпионки и чемпионки мира Алины Загитовой, а также от феноменальных фигуристок Александры Трусовой и Анны Щербаковой», – сообщают в Инстаграме.